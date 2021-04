"Heads Up" upozorava korisnike da gledaju naprijed dok hodaju

Dio je aplikacije Digital Wellbeing namijenjene uređajima s Android operativnim sistemom, a svrha aplikacije je upozoriti korisnike da, dok hodaju ne gledaju stalno u svoje telefone, piše seebiz.eu, odnosno da gledaju ispred sebe.

Funkcija je nazvana "Heads Up", a uklopljena je u aplikaciju Digital Wellbeing, koja je dizajnirana kako bi korisnicima pomogla u praćenju i kontrolisanju toga u kojoj mjeri koriste svoje pametne telefone.

Tako je, primjera radi, moguće ograničiti vreme upotrebe određene aplikacije ili utišati notifikacije u određenom trenutku, ističe seebiz.eu.

Notifikacije te nove funkcije biće moguće uključiti i isključiti u podešavanjima telefona. Korisnik Twittera Jay Prakas Kamet objavio je screenshot-ove nakon što je uočio novi update na svojem mobitelu Google Pixel 4a. Među notifikacijama su poruke "budite oprezni", "gledajte naprijed", "pazite gdje hodate" i slične, a prate ih živopisni emotikoni, prensi b92.

"Čini se da je ovo najnoviji u nizu digitalnih alata namijenjenih dobrobiti korisnika, a ugrađeni su u uređaje koje neprestano koristimo", dodaje se u tekstu seebiz.eu.

Digital Wellbeing add "Heads Up", a feature that warns you to stop using your phone while you're walking. @xdadevelopers @thetymonbay @XDA_Forum_Admin @thetymonbay pic.twitter.com/5pEEgwuTMp