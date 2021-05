Huawei prikazuje svoj operativni sistem HarmonyOS

Dok Američka zabrana Huawei-ju ulazi u treću godinu, kompanija je i dalje odsječena od najvažnijih dijelova Android-a. Bez obzira na to, Huawei potvrdio svoj plan da zvanično predstavi HarmonyOS svijetu u prvoj nedjelji juna.

Video najave objavljen na YouTube-u potvrđuje veliku najavu kompanije Huawei o svojoj HarmonyOS platformi. Još važnije, dolazi sa tizerom "novih proizvoda" koji stižu zajedno sa operativnim sistemom. U opisu videa Huawei jednostavno kaže: Uskoro je vrijeme da saznamo više o HarmonyOS-u.

Detalji ostaju nejasni o tome šta tačno kompanija planira da pokaže, ali izgleda da će vjerovatno ovaj događaj konačno detaljno pokazati kako HarmonyOS izgleda na pametnim telefonima, televizorima i drugim uređajima.

ArsTechnica je prethodno napravila recenziju platforme, otkrivši da je riječ o doslovnoj kopiji Androida.

Fraza "fake it until you make it" često se daje kao motivacioni savjet, ali nikada prije nisam videi da se primenjuje na razvoj OS-a. Ako ste ikada vidjeli savremeni Huawei Android telefon, HarmonyOS je uglavnom ista stvar, sa nekoliko malih promjena, objavio je u svojoj recenziji Ron Amade, iz ArsTechnica-e.

U avgustu 2019. godine, Huawei je tvrdio da HarmonyOS nije zamjena za Android. Dvije godine kasnije, već 02. juna, moći ćemo da provjerimo da li je to zaista tako.