Igra God of War stiže u januaru na PC

Gotovo četiri godine nakon što je debitovala na konzoli PlayStation 4, igra "God of War" konačno stiže i na PC.

Prema zvaničnoj potvrdi, kompanija Sony će svoju ekskluzivu iz 2018. godine ponuditi na Steamu i Epic Game Storeu.

Ukoliko to dozvoljava njihov hardver, gameri će moći igrati igru u 4K rezoluciji, a port će podržavati DualShock 4 i DualSense kontrolere, kao i nVIDIA DLSS i Reflex tehnologije. Oni koji radije žele igrati igru pomoću miša i tastature također će imati tu opciju.

U proteklim godinama je Sony polako počeo donositi svoje PlayStation ekskluzive na PC, a u planu je dolazak novih naslova.

"God of War" će se tako pridružiti igrama "Horizon Zero Down", "Days Gone" i drugim koje su našle svoj put od konzole do Windows PC-a.

Vrijeme dolaska igre na PC bi trebalo pomoći Sonyju da izgradi još uzbudljiviju atmosferu za igru "God of War: Ragnarok", koja se očekuje 2022. godine, piše B92.