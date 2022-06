Instagram unosi promjene u filtere za osjetljivi sadržaj

Instagramova Sensitive Content Control funkcija, koja na sadržaj stavlja prilagodljive filtere preporučene od strane platforme, sada se primjenjuje na više sadržaja na Instagramu.

U objavi na svom blogu, Instagram ističe da širi uticaj ovih podešavanja van Explore stranice. Biće uključena svuda gdje se pojavljuju preporuke, uključujući feed, search, hashtag stranice, Reels i Accounts You Might Follow.

Iako korisnik uvijek može da izabere između tri opcije, koje variraju u tome koliko osjetljivog sadržaja Instagram filtrira, kompanija mijenja naziv postojećim opcijama. Umjesto "Allow", "Limit" i "Limit Even More", Instagram sada ove nivoe naziva "More", "Standard" i "Less".

Nalozi će podrazumijevano biti podešeni na Standard, što će omogućiti da se na platformi vidi određeni osjetljivi sadržaj. Funkcija bi mogla da poboljša vidljivost sadržaja nekih kreatora, bar kada su u pitanju korisnici koji odobre prikaz osjetljivijeg sadržaja preko filtera.

Istaknuto je da, ako podesite Sensitive Content Control funkciju na More, to ne znači da će Instagram prikazivati svaku vrstu sadržaja. I dalje će biti uklanjane objave koje krše preporuke i Community Guidelines servisa.