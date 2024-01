Izgubili ste nešto? Ova aplikacija će pomoći da to pronađete

One UI 6 je dobio najnoviju verziju, u okviru koje stiže veliki broj funkcija.

Samsungov One UI 6 operativni sistem, zasnovan na Androidu 14, dostupan je već neko vrijeme. Međitim, najnovija verzija One UI 6.1 stiže sa velikim brojem funkcija, zbog čega mnogi najnovije ažuriranje nazivaju "pravim" One UI 6.

U okviru najnovije verzije softvera, Samsung je dodao Samsung Find aplikaciju, koja služi za pronalaženje ljudi, predmeta i uređaja.

Prije postojanja Samsung Find aplikacije, korisnici su mogli da pronađu izgubljene stvari preko Samsung SmartThings aplikacije. Ova alatka i dalje radi, ali deluje da Samsung Find predstavlja jednostavnije rešenje.

Samsung Find uključuje mapu, sa različitim tabovima za ljude, uređaje i predmete. Tab sa ljudima može da prikaže lokaciju prijatelja i familije, dok tab sa uređajima nudi lokaciju za stvari kao što su bežične slušalice i slično. Tab sa predmetima, funkcioniše kao SmartThings Find, a prikazuje SmartTags povezane sa korisnikovim Samsung nalogom.

Samsung Find aplikacija stiže kao unaprijed instalirana, na uređajima koji se isporučuju sa One UI 6.1, uključujući i najnoviju Galaxy S24 seriju. Ostali uređaji mogu ručno da ažuriraju na One UI 6.1 i Samsung Find preuzimaju iz Galaxy Store-a, prenosi B92.

Samsung Find is a new app preloaded on the #GalaxyS24 series. This dedicated app provides a map view of your Galaxy devices on the SmartThings Find network. You can also track items you've attached your Galaxy SmartTag trackers to. The Samsung Find app has 3 tabs: People,… pic.twitter.com/WS8pZWKyEE