Jedan od najpopularnijih antivirusa prodavao podatke korisnika?

Proizvođač besplatnog jednog od najpopularnijih antivirus softvera "Avast", sa milionima korisnika širom svijeta, preko svoje zavisne firme "Jumpshot" prodavao je podatke prikupljene o pretraživanju interneta od strane korisnika ovog programa.

Ovaj program pažljivo bilježi korisničke klikove i kretanje globalnom mrežom i prikuplja podatke o unijetim pojmovima za pretragu na Google-u, YouTube-a, YouTube-u, LinkedIn-u i mnogim drugim, pokazalo je zajedničko istraživanje elektronskih magazina Motherboard i PCMag, koji se bave kompjuterskim temama.

Ovako prikupljeni podaci se potom na poseban način pakuju i prodaju klijentima među kojima su i Google, Yelp, Microsoft, Pepsi, Sephora, Home Depot, Intuit i mnogi drugi.

Firma preko koje se ova transakcija obavlja, "Jumpshot", koju je osnovao "Avast", na internet stranici opisuje svoju djelatnost kao "isporučivanje podataka o korisničkim aktivnostima skrivenim iza nastrožije čuvanih internet kapija", navodi "Cnet".

Kao reakciju na ovo istraživanje, predstavnici "Avasta" su se obratili javnosti pisanom izjavom u kojoj se između ostalog kaže da "Jumpshot" "ne prikuplja lične podatke od korisnika, uključujući imena, e-mail adrese ili kontakt podatke", te da korisnici imaju na raspolaganju opciju da ne podijele ove podatke sa kompanijom "Jumpshot".

"Od početka jula 2019. godine započeli smo implementaciju vrlo eksplicitnog mehanizma koji se odnosi na pristanak na dijeljenje podataka za sve korisnike koji po prvi put preuzimaju 'Avast' antivirus program. Takođe, uveli smo obavještenja za postojeće korisnike sa opcijama, gdje mogu da biraju pristanak ili uskraćivanje pristanka na dijeljenje svojih podataka", pojasnili su iz "Avasta", dodavši da kompanija razumije i za ozbiljno uzima "odgovornost da uravnoteži korisničku privatnost sa neophodnošću upotrebe ovih podataka kako bi se bezbjednosni softver dalje razvijao".

Avast is harvesting users' browser histories and selling the data to other companies without fully "de-identifying" it. The data can be linked back to people's real identities, exposing every click and search they've made: https://t.co/4PbOHSK289 pic.twitter.com/DIWULxG8C7