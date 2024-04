Kako da ispraznite TikTok keš i zašto je to dobro uraditi

​Vrijeme provedeno na raznim aplikacijama privlači nepotrebne podatke koji mogu da uzrokuju tehničke probleme uređaja kada se akumuliraju, u šta spada i TikTok keš.

Planetarno popularna aplikacija TikTok koja se zasniva na video snimcima brzo može zauzeti prostor na vašem Android telefonu ili tabletu jer kao i većina drugih aplikacija čuva keš memoriju. Budući da se ovi podaci čuvaju na vašem uređaju, aplikacija se brže učitava i koristi manje mobilnih podataka kada ponovo pregledate sadržaj. TikTok keš obično sprečava kašnjenje ili pad aplikacije koja stalno traži podatke, ali kada se on akumulira uzrokuje tehničke probleme i morate da ga očistite.

Tako, dakle, TikTok keš predstavlja privremene podatke koje aplikacija čuva na vašem uređaju, a podaci mogu da obuhvataju video snimke koje ste nedavno gledali, vaše profilne informacije, preuzete efekte i podešavanja. To, dakle pomaže aplikaciji da se brže učitava, ali on se vremenom nagomila i postaje zastarjelo kada razvojni programer aplikacije napravi promjene u njoj.

Zastarjeli keširani podaci se tako sukobljavaju sa novim ažuriranjima i uzrokuju greške u aplikaciji zbog čega bi trebalo da ga uklonite, a u nastavku pročitajte kako to da uradite uz korake koje je izdvojio portal "AndroidPolice".

Dio keša ove aplikacije može se obrisati i unutar nje, tako da ne morate da idete na podešavanja telefona da biste ga obrisali, a to je ujedno i najbolja opcija za iOS korisnike, pošto iPhone ili iPad ne nude opcije za brisanje keša iz podešavanja.

Čišćenje keš memorije unutar TikTok aplikacije:

- Otvorite aplikaciju TikTok.

- Dodirnite "Profile" u donjem desnom uglu.

- Dodirnite ikonu menija u gornjem desnom uglu.

- Izaberite "Settings and privacy".

- Pod opcijom "Cache & Cellular", izaberite "Free up space".

- Dodirnite opciju "Clear" koja se nalazi pored "Cache". Zatim ponovo izaberite "Clear" kako bi ste potvrdili akciju.

Koraci za čišćenje TikTok keš memorije iz podešavanja uređaja:

- Brisanje keša unutar aplikacije TikTok nije isto kao odlazak na meni podešavanja uređaja i brisanje keš memorije odatle. Kada obavite čišćenje iz same aplikacije, on se zapravo samo malo smanjuje. To znači da je keš unutar aplikacije mali dio glavnog keša.

- Operativni sistem vašeg uređaja čuva dodatne privremene datoteke povezane sa aplikacijom u kešu aplikacije, kao što su datoteke za pokretanje i podaci o pozadinskim procesima. Njih takođe treba da očistite da biste oslobodili prostor i riješili probleme koje možda imate sa TikTok aplikacijom.

- Takođe ćete pronaći opciju za potpuno brisanje svih podataka aplikacije. To briše sve informacije o nalogu sačuvane na aplikaciji, uključujući i keševe. Vaš nalog i dalje postoji, ali morate ponovo da se prijavite na aplikaciju da biste je koristili. U svakom slučaju, treba da odete na podešavanja, potom na aplikacije, pronađete TikTok, odete na "Storage" i dodirnete opciju "Cache", poslije čega će vam izaći opcija za njegovo brisanje.

Čišćenje TikTok keš memorije kroz internet pregledač

TikToka čuva keš podatke i u vašem pregledaču, ako ga koristite na ovaj način. Keš u ovom slučaju možete obrisati putem podešavanja pregledača. Pošto keš prikuplja podatke sa različitih veb sajtova koje posjećujete, vaš pregledač ponovo preuzima datoteke i resurse kada ih posjetite. Uglavnom, opciju za to možete pronaći u meniju podešavanja.

Uz to, takođe ćete vidjeti i opciju za brisanje kolačića. Kolačići čuvaju informacije za prijavu i podešavanja koja postavite unutar veb interfejsa. Brisanje kolačića vas izloguje i uklanja te prilagođene postavke. Na svom Chrome pregledaču izaberite ikonu sa tri tačke u gornjem desnom uglu, zatim izaberite "Clear browsing data" da biste vidjeli opcije za brisanje keša i kolačića. Ovi koraci funkcionišu na mobilnoj aplikaciji, kao i veb verziji pregledača, prenosi "BenchMark".

