Kako da na Viberu ne podijelite više informacija nego što ste željeli?

Korisnici čet aplikacija često, ne obraćajući pažnju, svojim kontaktima otkriju više informacija od onoga što je neophodno za komunikaciju, iako to vjerovatno ne bi željeli.

Jedna od najčešćih takvih stvari je vrijeme kada su posljednji put bili onlajn i informacija o tome da li su pročitali pristiglu poruku.

Zato iz Vibera podsjećaju svoje korisnike na opciju koja se upravo odnosi na zaštitu tih informacija.

Klikom na Podešavanja (Settings) > Privatnost (Privacy) > Online status / "Seen" status - možete dodatno zaštititi svoje informacije, poručuju iz Vibera, prenosi "Telegraf.rs".

#chatwithconfidence Want to up your privacy game? No problem. Choose whether people can see if you’ve read their messages or when you were last online. Tap More > Settings > Privacy > Toggle off ‘Online’ status / ‘Seen’ status. See more securitips below pic.twitter.com/PaZfE6crzI