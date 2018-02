Kako da pošaljete fotografiju ili snimak koji "nestaju"

Želite da neko samo jednom vidi fotografiju ili video zapis? Instagram Direct sada to omogućava!

Instagram Direct inače omogućava direktno slanje na jednu ili više "adresa", i to fotografija koje ste upravo napravili ili ih već imate u galeriji, video snimaka, postova osoba koje pratite, linkova ka profilima, haštagovima, lokacijama, a odnedavno je tu i opcija slanja "samouništavajućih" fotki.

Fotografije koje nestaju nakon što ih osoba kojoj su namenjene vidi mogu se slati jednoj, ili više njih. Nakon što sagovornik otvori i pogleda fotografiju, ona će nestati iz vašeg razgovora, osim ukoliko ne označite opciju mogućnosti ponovnog pregleda.

"Samouništavajući" sadržaj možete poslati tako što otvorite aplikaciju, napravite fotku ili snimak, dodate željene efekte i zatim odaberete jednu od sledećih opcija - One View (nestaće poslije jednog pregleda), Allow Replay (ostaće u razgovoru uz opciju jednog ponovnog pregledanja) ili Keep in chat, koja će u vašoj konverzaciji ostaviti samo "thumbnail" poslatog sadržaja. Osim toga, važe već poznata pravila - ne možete poslati ovakav sadržaj osobi koja vas ne prati, ili koja nije prethodno odobrila razmjenu poruka sa vama.

Ova opcija je uvedena prije izvjesnog vremena, ali je Instagram tu informaciju nekako "tiho" provukao, pa mnogi korisnici ni ne znaju da im je sada dostupna. Instagram je još uvijek nije zvanično ni predstavio, iako neki korisnici imaju ovu opciju još od kraja prošle godine. Opcija Keep in chat je najnoviji dodatak.

"Slanje fotografija i snimaka koji se 'samouništavaju' nakon pregleda sa jedne strane omogućava korisnicima više kontrole, a sa druge, možda će poslužiti kao poziv na deljenje provokativnijeg ili intimnijeg sadržaja," ocjenjuje "TechCrunch".

(vesti-online.com)