Iako su mnogi ubijeđeni da je čuvena fotografija dorađena ili čak potpuno vještačka, to ni približno nije tačno.

Ovo je priča o tome kako je nastala najpoznatija kompjuterska pozadina svih vremena.

Čarls O’Rir rođen je 1941. i više od 25 godina je radio kao fotograf za časopis “National Geographic”.

Od 1978. njegovo interesovanje se usmjerava na vinogradarstvo i proizvodnju vina, pa je fotografije na ovu temu snimao širom svijeta.

Iako se cijelog života bavi fotografijom, svoju najčuveniju fotografiju nije uslikao u toku planiranog snimanja, već sasvim slučajno.

Dok se vozio auto-putem 121 u Kaliforniji, Čarls je odlučio da siđe sa puta i fotografiše prizor o kojem je često razmišljao.

Nekoliko godina kasnije, kompanija Microsoft isplatila mu je pozamašnu sumu za ovu fotografiju, ali O’Rir nikada nije otkrio o kojoj je cifri riječ.

Fotografija je takva kakva jeste zahvaljujući kombinaciji Fuji filma, sa pojačanim bojama i odlične optike fotoaparata koji je O’Rir tada koristio.

Cijenu fotografije nije mogao da odredi sam, pa mu je Microsoft poslao avionsku kartu da dođe u centralu kako bi o tome pregovarali.

Fotografija se na XP sistemu prikazuje od 2001. godine, a svakodnevno ju je posmatralo više od milijardu ljudi.

Dugo godina se vodila polemika o mjestu nastanka ove fotografije – Irska, Francuska i Novi Zeland predstavljali su moguće lokacije, da bi nagađanjima došao kraj kada je kompanija Microsoft otkrila godinama čuvanu tajnu na YouTubeu.

Pejzaž zelene livade, plavog neba i tek nekoliko oblaka nalazi se zapravo u Kaliforniji, u okrugu Napa.

“Snimljena je blizu moje kuće, dok sam išao u posjetu djevojci, sjeverno od San Franciska. Dan je jednostavno bio takav. Fotografija nije dorađena u Fotošopu. Trava je bila savršena i sunce je sijalo. Na nebu nije bilo ni nijednog oblačka, ali dok sam parkirao i postavio fotoaparat, oblaci su se pojavili”, rekao je O’Rir.

Kasnije je čuveno mjesto nastanke fotografije pretvoreno u vinograd, a fotografija koja je uslikana poslije više od decenije na istom tom mjestu gdje je snimljena, pokazuje sasvim drugačiji prizor.

Look familiar? Well it's the windows XP bliss hill wallpaper. Only now it has a vineyard on it. pic.twitter.com/Rxs3sDEf