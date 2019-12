Kako ograničiti čuvanje vaših podataka na Google Maps?

Aplikacija Google Maps pohranjuje detaljnu istoriju vašeg kretanja. Kao i puno drugih aplikacija koje čuvaju podatke o vama, to bi trebalo pomoći aplikaciji da vam ponudi informacije relevantnije za vas lično.

Ali, kako to zaista funkcioniše? Kako, na primjer, Google Maps zna koje će vam restorane ponuditi dok hodate ulicama?

Pa, aplikacija pohranjuje i druge podatke, ne samo GPS lokaciju. Na primjer, zna koja ste web odredišta posjetili i što ste gledali na YouTubeu. Te podatke takođe koristi kako bi što bliže pogodila što zaista tražite i šta bi vam moglo zatrebati.

Aplikacija je po početnim podešavanjima namještena na automatsko čuvanje kompletne istorije lokacija koje ste posjetili, moguće i godinama unazad.

Šta ako vam to ne odgovara? Evo uputstva kako možete promijeniti podešavanja i ograničiti praćenje:

Otvorite Google Maps na uređaju s operativnim sistemom Android ili iOS. Kucnite traku s menijem u gornjem lijevom uglu aplikacije. Odaberite Your Timeline. Kucnite sličicu s tri tačkice u gornjem desnom uglu ekrana. Odaberite Settings and privacy. Odaberite Automatically delete location history. Promijenite podešavanje sa "Keep until I delete manually" na "Keep for 18 months ili Keep for 3 months".

(Tportal.hr)