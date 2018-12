Poruke u aplikaciji WhatsApp možete arhivirati ili obrisati. U čemu je razlika?

Pa, arhivirane poruke moguće je lako vratiti u samoj aplikaciji dok s obrisanima to nije slučaj. Ali, ipak nije nemoguće.

Pokazaćemo vam korak po korak kako možete vratiti obrisanu poruku u WhatsAppu na iPhoneu ili Androidu.

Kako funkcioniše Chat Backups na WhatsAppu?

Kako biste vratili obrisane poruke morate otvoriti Settings i uključiti opciju Chat Backup. Pod Auto Backup naći ćete nekoliko opcija:

Daily (dnevno)

Weekly (sedmično)

Monthly (mjesečno)

Off (isključeno).

Važno je napomenut kako će WhatsApp sačuvati samo zadnju sigurnosnu kopiju (backup) datoteke u iOS-u i dvije u Androidu.

Uključite li dnevni backup moći ćete lako vratiti poruke ubrzo nakon što su bile obrisane. Sedmični vam omogućava da idete sedam dana unazad, a mjesečni - 30 dana.

Kako vratiti poruke u WhatsAppu?

Prvo trebate ustanoviti kako su poruke bile uklonjene.

U iOS-u trebate:

skrolati po popisu razgovora dok se ne pojavi popis Archived Chats

kucnite na Archived Chats, pa povucite razgovor prema lijevo kako bi ga vratili

kucnite na Unarchive

Za Android trebate:

kucnuti na Archived chats pri dnu popisa razgovora

kucnuti i pritisnuti razgovor koji želite vratiti

kucnuti na Unarchive.

Kako vratiti obrisane poruke u WhatsAppu?

Deinstalirajte i ponovno instalirajte aplikaciju WhatsApp. Kad je ponovno instalirate pitaće vas da li želite vratiti i istoriju poruka iz backup datoteke. Kucnite Restore i sve što je sačuvano će se vratiti.

Ovaj postupak funkcioniše na Androidu i iOS-u, ali samo koliko ste odredili da će poruke biti spremane.

Kako vratiti starije obrisane razgovore?

Otvorite File Explorer na svom uređaju, pa zatim WhatsApp i potom Databases. Preimenujte datoteku "msgstore.db.crytp12" u "msgstore-latest.db.crytp12". Zatim preimenujte "msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12" u "msgstore.db.crytp12".

Ako imate uključen backup za Google Drive, otvorite Google Drive, kucnite na Backups i obrišite datoteku WhatsApp backup. Nakon toga deinstalirajte WhatsApp i ponovno ga instalirajte.

Kad aplikacija to zatraži, odaberite datoteku s backupom, preporuča Make Use Of.