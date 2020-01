Kinezi masovno skidaju aplikaciju za "približavanje kraju čovječanstva"

Kinezi sve više preuzimaju igru za mobilne telefone u kojoj je cilj da šire smrtonosnu bolest čitavom nacijom. Zvuči poznato?

Plague Inc. je strateška igra u kojoj je cilj "približavanje ljudske istorije kraju", kako piše u zvaničnom opisu, a napravio ju je britanski Ndemic.

Ova igra je prekjuče zauzela 1. mjesto na listi plaćenih iOs aplikacija u Kini.

Razlog za ovo je epidemija Korona virusa od kog je, kako se izvještava, nastradalo 17 ljudi a razboljelo se još najmanje 4400, prema podacima aplikacije Sensor Tower.

Plague Inc. stavlja igrače u kontrolu patogena koji mogu koristiti da unište svijet prije nego što se čovječanstvo razvije otpornost, piše Njujork Post.

"Najbolji način da se pobijedi strah je suočavanje", napisao je jedan posmatrač na kineskoj društvenoj mreži Weibo.

The real-world virus outbreak also brought out the black humor in gamers. 2012's Plague Inc. -- where players evolve a pathogen to wipe out humanity -- is now China's top paid iOS game. https://t.co/JdYrVJzwZX pic.twitter.com/inJ5jGvEJ2