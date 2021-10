Kojih to 53 modela telefona više neće moći da koriste WhatsApp?

Popularna aplikacija za razmjenu poruka i sadržaja WhatsApp, potvrdila je da će pojedini Android telefoni izgubiti pristup aplikaciji, od 01. novembra.

Modeli telefona koji će od prvog novembra izgubiti pristup su Apple - iPhone 6, iPhone 6s plus, iPhone SE. Osim Apple uređaja, WhatsApp pristup će izgubiti i LG - Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II, Dual Optimus L5, Najbolji L5 II, Optimus L5, Dual Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7, Dual Best L7 II, Optimus F6, Enact Optimus F3, Najbolji L4 II, Najbolji L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD i Optimus F3Q.

Takodje, tu je i Huawei - Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S i Ascend D2.

Pristup će izgubiti i Samsung - Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3, mini Galaxy Xcover 2, Galaxy Core i Galaxy Ace 2.

Među njima je i ZTE V956 - Grand X Quad V987 i Grand Memo.

Ostali su Alcatel, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five i Wiko Darknight, Lenovo A820 UMi X2, Run F1, THL W8.

Zašto WhatsApp prestaje da radi?

Prema provajderima aplikacije: “WhatsApp će ukinuti podršku za telefone sa Androidom 4.0.4 ili ranije od 1. novembra 2021.

"Preporučujemo da pređete na kompatibilni uređaj ili da sačuvate istoriju ćaskanja prije tog datuma.“

Kada je krajnji rok za prihvatanje novih smjernica WhatsApp-a?

Do 6. novembra možete nastaviti da koristite aplikaciju bez prihvatanja novih smjernica, prenosi B92.