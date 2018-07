Korisnici Androida dobijaju novi mod na YouTubeu

Prije četiri mjeseca korisnici Appleovih uređaja su dobili popularni dark mod na Youtube servisu, a od sada će opcija biti dostupna na Android operativnim sistemima.

Ovaj mod je prvenstveno koristan za oči korisnika koji koriste Youtube servis tokom noći, odnosno u svim slučajevima kada imate nedostatak svjetlosti.

Na Android uređajima možete pronaći dark mod (dark teheme) u sekciji General - Settings, a pri pokretanju opcije primjetićete kako mod mijenja glavnu podlogu interfejsa u tamno sivu boju dok slova ostaju u bijeloj boji.

YouTube for iOS gets Dark Theme, coming to Android soon [Update: Being tested on Android] https://t.co/sbVfl0jtGk pic.twitter.com/FYQqYguVBu