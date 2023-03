Last of Us na PC stigao, igrači razočarani

​Jedna od najcjenjenijih igara za PlayStation je na PC-u lansirana u neoptimizovanom i pokvarenom stanju.

PC igrači su čekali skoro deset godina da zaigraju The Last of Us - jednu od najbolje ocijenjenih igara svih vremena. Međutim, ni deset godina očigledno nije bilo dovoljno da na PC-u zaživi pristojna verzija te igre. Umjesto toga, igrače je dočekao jedan od najgorih PC portova u posljednje vrijeme.

The Last of Us je tokom nepuna 24 sata pokupio više od 5500 negativnih recenzija na Steamu. Da je u pitanju nešto sumnjivo moglo se vidjeti iz činjenice da nijedan medij nije uradio recenziju igre, tj. nije prije izlaska dobio svoj primjerak PC verzije.

Glavni problemi PC verzije The Last of Us leže u njenom tehnički neurednom stanju. Igrači se žale na užasnu neoptimizaciju, rušenja, vizualne bagove, duga učitavanja i sl. Ironično u svemu tome je da je izlazak igre ranije bio odložen "kako bi bila objavljena u najboljem mogućem tehničkom stanju".

Neki su već našli "krivca" za ovakvo stanje, jer je za prebacivanje igre na PC bio zadužen tim Iron Galaxy – isti onaj koji je napravio tragediju od PC verzije Batman: Arkham Knighta, prenosi b92.

Iz Naughty Doga su se kratko oglasili da su vidjeli prigovore igrača i da aktivno istražuju problematične stvari PC verzije kako bi ih popravili preko predstojećih zakrpa.