Lažne aplikacije za navigaciju ugrozile 50 miliona korisnika?

Jedna od osnovnih prednosti modernih prodavnica aplikacija trebalo bi da bude i ta da su svi proizvodi pregledni, što bi kompanijama trebalo da olakša detektovanje onih koje su "zaražene" i mogu da nanesu veliku štetu.

Budući da u Google Play prodavnici ima preko dva miliona aplikacija, dogodi se da se u ponudi nađe i poneka prevara.

Upravo to se odgodilo sa 19 različitih aplikacija za navigaciju, koje su zapravo kopije Google Maps aplikacije, samo sa znatno više reklama.

Svaka od aplikacija je već dostigla po više od milion preuzimanja, te se, kada se sva preuzimanja saberu, dolazi do zaključka da je ovom prevarom pogođeno preko 50 miliona korisnika.

Iako svaka od ovih aplikacija nudi mape i druge alate za orijentaciju, jasno je da se radi o kopijama Google Maps-a, koje se od originala razlikuju po tome što zloupotrebljavaju povjerenje korisnika, a najviše kroz agresivne marketinške sadržaje koji ometaju navigaciju.

Nekoliko Google Maps klonova tražilo je i dozvolu da pristupi nekim podacima koji mapama obično nisu potrebni, a problem je u tome što najveći dio ovih kopija uspijeva da održi ocjenu iznad četiri, uprkos upozorenju da se radi o kopijama sa više reklama.

I tested over 15 fake GPS Navigation apps with over 50,000,000 installs from #GooglePlay that violate Google rules. These apps just open Google Maps or use their API without any additional value for user, except for displaying ads. Some of them don't even have proper app icon. pic.twitter.com/eeIFQS5IVU