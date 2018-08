Legendarna igra "Streets of Rage" dobija nastavak

Fanovima skrolujućih "tabačina" koji su proveli dobar dio svog djetinjstva, i pozamašnu količinu novca za užinu, uništavajući dugmad na automatima lokalne igraonice ovaj "flešbek" na te bezbrižnije dane sasvim sigurno će izmamiti osmijeh na lice.

Originalna igra, koja je na tržište izbačena 1991. godine i odavno ponosno stoji među gejmerskim legendama, do sada imala je dva, manje-više uspješna nastavka ("Streets of Rage 3" jednostavno je... užasan) ali sada zahvaljujući developerima Lizardcube i Guard Crush Games napokon stiže i dugoočekivani "Streets of Rage 4" u svom veličanstvenom "retro" sjaju.

Trejler za igricu nažalost ne odaje mnogo informacija, ali ono što jeste poznato je da će "Streets of Rage 4" biti u svom dobro poznatom 2D- skrolojućem formatu, ali sa naravno daleko kvalitetnijom grafikom od prethodnih naslova.

Takođe, moćni duo iz originalne igre, Axel Stone i Blaze Fielding se definitivno vraćaju na opake ulice, spremniji nego ikad da pod komandom gejmera "opraše" legije kriminalnog podzemlja.

"Streets of Rage 4" se nadovezuje na gejmplej klasične trilogije sa unaprijeđenom mehanikom, svježom pričom i brojnim nivoima koji će od igrača zahtijevati istinsku vještinu i strpljenje. Retro gejmplej kultnog klasika ali u sebi svojstvenom, originalnom izvođenju, prenosi "Telegraf.rs". Šta više ljubitelj arkadnih legendi može poželjeti?

Momenat izlaska igre na tržište nažalost, još uvijek nije poznat, niti na kojim platformama će igra biti dostupna, ali u međuvremenu ništa vas ne sprečava da "skinete prašinu" sa originalne trilogije i još jednom očistite od kriminala "Ulice Besa".