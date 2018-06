Life is Strange 2 stiže u septembru

Square Enix je objavio da će epizoda 1 za Life is Strange 2 igru biti dostupna od 27. septembrta 2018. godine.

Za sada se gotovo ništa ne zna o igri, kada je u pitanju mjesto i vrijeme odigravanja radnje, kao i ko će od likova biti u igri.

Life is Strange sajt i dalje prikazuje Before the Storm dio pre radnje originalne igre, a na Steam-u još nije izlistan Life is Strange 2 nastavak. Square Enix jeste potvrdio da će PC verzija igre stići zajedno sa verzijama za konzole.

Ono što se zna, jeste da će igra biti povezana sa The Awesome Adventures of Captain Spirit, koji predstavlja demo u istom univerzumu koji je na nekiu način povezan sa potpuno novom pričom i likovima u Life is Strange 2. Ovaj demo stiže 26. juna i biće besplatan.

Očekuje se da će više informacija o Life is Strange 2 igri biti objavljeno u avgustu, vjerovatno tokom Gamescom-a (od 21. do 25. avgusta u Kelnu).

(PCGamer)