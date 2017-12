Mali geniji kreiraju aplikacije i nižu kodove

Kada sam pitala djecu koja su došla na kurs programiranja da li su se susretali sa nekim programskim jezicima, javio se jedan jedanaestogodišnji dječak i rekao da mu je poznat HTML, PHP, Javascript, kao i C++. Ostala sam zabezeknuta, priča Jelena Kalaba, javascript programer u JS guru timu.

I dok većina dječaka njihovih godina igra fudbal, klikere ili se susreće sa prvim simpatijama, Aleksa (12), Mihajlo (13) i Sergej (12 i po) poznaju i po nekoliko programskih jezika, a napravili su i svoje prve aplikacije.

"Napravio sam aplikaciju za kviz iz istorije. Pitanja su na početku lagana, pa onda idu sve teža. Trebalo mi je malo više vremena da je napravim, ali kada nešto voliš onda nije teško", priča Sergej Marić koji sa samo 12 i po godina bez problema savladava kodove složenih programskih jezika.

Aleksa Lekić, koji ima svega 12 godina, otkucao je već brojne linije kodova, a poznaje i neke od najsloženijih programskih jezika.

"Napravio sam više vebstranica kod kuće jer sam zainteresovan za to. Još dok smo ovdje radili samo na apinventoru, istraživao sam sve programske jezike koji su me zanimali", priča Aleksa, koji se s računarom sprijateljio još u osmoj godini i zakoračio u svijet tehnologije.

Ni trinaestogodišnji Mihajlo Delić ne zaostaje za drugarima pa je napravio aplikaciju koja će obradovati sve ljubitelje čuvenih selfija.

"Kreirao sam aplikaciju putem koje možete da stavljate brkove i naočare na fotografiju i da smanjite veličinu tih alata koje stavljate, a može se i podijeliti putem Vibera i Facebooka", kaže Mihajlo, koji za sebe smatra da nije neki ekspert, iako rješava složene izazove na kojima bi mu mnogi pozavidjeli.

Aleksu je, kaže, programiranje zainteresovalo dok se dopisivao s bratom koji studira u Italiji.

"Zanimalo me kako je napravljen Facebook pa sam pitao brata da mi objasni, pa mi je on rekao da postoje HTML i PHP, a ja sam nastavio da gledam tutorijale na YouTubeu i da se sve više interesujem za to", kaže Aleksa ushićeno.

I dok je za mnoge PHP pravo špansko selo, i jedan od najsloženijih programskih jezika, Aleksa je putem njega obavio registraciju već sa 10 godina.

"Tražio sam registraciju u HTMLu, ali kad sam vidio da je tu nema odlučio sam da pokušam na PHPu i uspio sam", kaže Aleksa, koji se interesuje i uči sve programske jezike koji su poznati.

HTML Aleksa najviše voli jer tamo, kako kaže, upravlja izgledom stranice, dok je CSS više dizajnerski dio, a on je, priznaje, više za funkcionalnost.

"Nemam u porodici nikoga ko se bavi programiranjem, sam sam počeo da se interesujem za to i bio sam presrećan kad me mama upitala da li hoću da idem na kurs", priča Aleksa, koji je srećan svaki put kad riješi neki od izazova koji mu se nađu na putu.

Mihajlo je, takođe, napravio stranicu za koju mu je bilo potrebno mjesec dana kako bi sve izgledalo kako treba.

"Nije bilo teško napraviti stranicu. Trebalo mi je mjesec dana zato što ima puno toga da se kuca, ali je bilo jako zanimljivo", kaže Mihajlo.

Za informatiku i računare se Mihajlo zainteresovao s osam godina, kada je dobio prvi računar, a s 10 godina je počeo da programira.

"I u budućnosti ću da se bavim programiranjem, zasad mi je Javascript interesantan, ali vidjeću dok se još usavršim koji program mi je najzanimljiviji", priča.

Sergeja je na kurs programiranja poslao otac koji je primijetio da ga to interesuje.

"Najdraži mi je HTML, a Javascript manje volim jer služi za konkretne radnje i nije dizajnerski", objašnjava Sergej.

Pravio je Sergej i vebstranice u Codepenu i nije mu to, kaže, predstavljalo veliki problem.

"Kada nešto voliš onda to nije teško, a u budućnosti planiram da u nekim ozbiljnijim programima pravim mobilne aplikacije koje će biti dostupne na Play Storeu", kaže Sergej.

Postoji još nekolicina malih genija koji se čak i prije nego što nauče da čitaju i pišu odluče baviti programiranjem.

"Najmlađi su bili jedan dječak i djevojčica koji su imali svega pet godina i iako smo odredili da donja granica za upis djece bude sedam godina, zbog njihove velike želje smo napravili izuzetak i upisali ih", kaže Jelena, koja uživa da programersko znanje prenosi na djecu i da ih uči kako da razumiju ono što otkucaju.

Mali ljudi, kako ih Jelena naziva, rade najprije u Skreču, koji je, kako kaže, podijeljen po oblicima i bojama pa im je dostupan za učenje.

"Sedmogodišnja Hana je napravila igricu na kojoj mačka preskače kamen i ta igrica je bila puna boja, napravila je i konje i sunce, zelenilo i rekla da se ponosi time što je napravila, a i ja sam bila veoma ponosna na nju", kaže Jelena.

Susretala se, priča, s djecom koja već kao jako mala počinju koristiti internet i uvijek apelujem na roditelje da je sigurnost djece na prvom mjestu.

"Imali smo čas koji smo organizovali u saradnji sa MUPom RS, gdje je prezentovana sigurnost djece, kako bi se roditeljima skrenula pažnja", upozorava Jelena.

Nakon prve faze koju su prošli njena ideja je, kaže, bila da krenu sa vebprogramiranjem kako bi dodatno proširili svoje znanje.

"Predložila sam da napravimo juniorski tim kako bi se djeca dodatno usavršavala, a mi školovali kadar koji će u budućnosti da radi za nas", kazala je ona.

I dok se ekipa "Nezavisnih" divila poduhvatima ovih malih genija, oni su nastavili da nižu kodove i prave nove stranice i aplikacije i da kreiraju svjetliju budućnost.