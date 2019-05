Microsoft Solitaire ušao u World Video Game Hall of Fame

Solitaire je predstavljen još 1990. godine, kao dio Windows 3.0 platforme, a cilj objave je bio da se korisnici nauče da koriste miš. Od tada Solitaire je bio jedna od glavnih odlika Windowsa. Igra je tek 2012. dobila nešto značajniji redizajn, postala je dio Microsoft Solitaire Collection-a i omogućavala je čuvanje progresa, više opcija ali i reklame.

Microsoft Solitaire je sada zvanično ušao u World Video Game Hall of Fame, zajedno sa igrama Mortal Kombat, Super Mario Kart i Collossal Cave Adventure.

"Igra je dokazala da ponekada analogne igre mogu biti čak i popularnije u digitalnom svijetu i pokazala je da postoji tržište za igre koje pogoduju korisnicima svih tipova. Na mnoge načine, Microsoft Solitaire je pomogao u popularizovanju tržišta povremenog/rekretativnog gejminga, koji je danas toliko popularan", istakao je Jeremy Saucier - potpredsednik za elektronske igre i interpretaciju u kompaniji/muzeju The Strong, koja drži World Video Game Hall of Fame.

Četiri najnovije igre, koje su ušle u "Kuću slavnih", pridružile su se naslovima koji su tu čast dobili ranije, kao što su Super Mario Bros, Tetris, The Oregon Trail, Halo: Combat Evolved, Street Fighter II, The Legend of Zelda, DOOM i druge.

(benchmark.rs)