Microsoft korak bliži kupovini Activision Blizzarda

​Kompanijine licence, koje su ponuđene konkurenciji, navodno su pomogle da se premoste prepreke u ovoj akviziciji.

Microsoft je, prema navodima, otklonio veliku regulatornu prepreku u pokušaju da finalizuje kupovinu Activision Blizzarda.

Kompanijina ponuda licenciranja za konkurenciju bi trebalo da "omekša" stav Evropske unije (EU), kada je u pitanju akvizicija vrijedna 59 milijardi dolara. EU je prethodno istakla da bi sporazum mogao značajno da umanji konkurenciju u PC, konzolnom i cloud gejmingu.

Microsoft kaže da je posvećen tome da ponudi efektivna i lako primjenjiva rješenja koja mogu da odagnaju zabrinutost Evropske komisije. Ovo se posebno odnosi na Call of Duty franšizu, koja je glavni kamen spoticanja u ovom trenutku.

Microsoft je uložio dosta napora da osigura dugoročni pristup za Call of Duty na Steam, Nvidia i drugim platformama. Call of Duty je nedavno čak najavljen i za Nintendo konzole ukoliko dođe do akvizicije.

Softverskom gigantu preostaje da pridobije naklonost Američke federalne komisije, i regulatora u Velikoj Britaniji, prije nego što akvizicija Activision Blizzarda bude okončana. Za ovo, Microsoft ima rok do jula.