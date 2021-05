Microsoft objavljuje da je Windows 10X otkazan

Microsoft je objavio da je otkazao svoj predstojeći operativni sistem Windows 10X. Ove informacije su otkrivene u postu na blogu koji najavljuje predstavljanje novog ažuriranja za Windows 10 21H1.

Umjesto toga, Microsoft će integrisati funkcije iz sistema Windows 10X u Windows i ostale proizvode. Kompanija je već započela primjenu nekih od tih funkcija u verzijama Windows Insider, kao što su nova tehnologija kontejnera aplikacija u programu Microsoft Defender Application Guard, poboljšano iskustvo unosa teksta i modernizovana tastatura na dodir sa optimizovanim veličinama tastera, zvukovima, bojama i animacije.

Windows 10X trebalo je da bude diskretnija verzija operativnog sistema Windows 10 dizajnirana posebno za uređaje sa dva ekrana, poput Surface Neo.

Tada je početkom ove godine Microsoft najavio da će umjesto toga biti napravljen za prenosne računare sa jednim ekranom. U januaru smo čak vidjeli i njegov radni demo, prenosi b92.

Trenutno je Microsoft u procesu predstavljanja svog najnovijeg ažuriranja 21H1 za Windows 10, što je relativno malo ažuriranje, a veće ažuriranje planirano je za oktobar.

Microsoft announces that Windows 10X has been canceled https://t.co/NAgdGD2cWj