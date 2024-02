Microsoft održao riječ: Ispravljen problem koji je mnoge frustrirao

​U okviru svog mjesečnog ažuriranja bezbjednosti za Windows, Microsoft je ispravio problem koji je nervirao korisnike.

Mjesečno ažuriranje bezbjednosti za Windows, poznatije kao Patch Tuesday, često stiže sa nekim problemima ili bagovima, koje Microsoft nekada dokumentuje i odmah nakon objave.

Ažuriranje iz septembra, sa oznakom KB5030211, na početku nije imalo takvih problema, ali su oni otkriveni naknadno. Jedan problem, nije bio dokumentovan jer nije klasifikovan kao bag već nepodobnost.

Problem je dovodio do automatske instalacije Windows Backup aplikacije u Windows 10 Pro 22H2 i LTSC poslovnim sistemima, a ovo je dovodilo do problema za IT i sistem administratore, jer nije pravilno funkcionisalo.

Korisnici su zbog toga bili frustrirani i nezadovoljni, a kada bi pokušali da pokrenu apliakciju, ona bi davala poruku: "Ova funkcija nije podržana u vašoj firmi".

Microsoft je identifikovao problem i ažurirao je svoju stranicu za podršku za Windows Backup, kako bi potvrdio da radi na ispravci koja će se pojaviti u budućem Windows Update ažuriranju.

Sada je to obećanje i ispunjeno, a Microsoft je uklonio aplikaciju koja se više ne pojavljuje u "All apps" i "Installed apps" listama.

Ispravka je stigla u okviru Patch Tuesday ažuriranja za januar 2024. godine, a dostupna je i u verziji za februar, prenosi "Vesti-online".

