Microsoft ponovo instalira programe i ekstenzije bez pitanja korisnika

Ako koristite Microsoft Edge, imajte na umu da pregledač automatski instalira ekstenzije i zaista ga možda već imate, a da toga niste ni svjesni.

Kako izvještava "Ghacks", ovo se događa s proširenjem Google Docs Offline, pa ako otkrijete da je ovo iznenada dio vaše Edge instalacije, sada znate zašto je to tako.

Microsoft instalira Google Docs Offline ekstenziju - koja vam, kao što ime sugeriše, omogućava rad van mreže sa Google veb zasnovanim poslovnim alatima, Docs, Sheets i Slides - od Edge 114.0.1823.58 verzije (što se dogodilo prije dvije nedjelje).

Iako se samo instalira, ekstenzija nije omogućena prema zadatim podešavanjima, tako da samno miruje u pozadini i ne radi ništa.

Microsoft napominje da: "Proširenje Google Docs Offline biće unaprijed instalirano i biće onemogućeno prema zadatim podešavanjima za korisnike Microsoft Edgea".

Međutim, kompanija dodaje: "Kada korisnik otvori Google dokumente, ekstenzija će biti automatski omogućena".

Dakle, kada posjetite stranicu Google dokumenata, ekstenzija će biti uključena.

U svakom slučaju, odluka djeluje kao veoma čudna. Neki bi mogli da pomisle da to i nije tako loše, jer proširenje neće uraditi ništa ako ne koristite Google dokumente, ali to je i dalje nešto nepotrebno, što stoji u pozadini. A s obzirom na zabrinutost koja se u posljednje vrijeme pojavila u nekim krugovima oko toga da Edge počinje da se puni bloatwareom, pomislili biste da bi Microsoft želio da izbjegne ovu vrstu prikrivenog ponašanja instalacije pod svaku cijenu (pomaci na drugim mjestima u testiranju pokazuju da je to zaista slučaj), prenosi "b92". Sve u svemu, dakle, ovo je u najmanju ruku zbunjujući potez.

Želite da uklonite ekstenziju ili da provjerite da li je imate? Kliknite na ikonu s tri tačke u Edgeu (gore desno), a zatim kliknite na "Extensions", potom na "Manage Exstensions" i provjerite spisak - ako je tamo, možete da kliknete "Remove" da učinite upravo to.