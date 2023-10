Microsoft uvodi pretplatu na Windows?

Iako se ovo već izvjesno vrijeme naslućuje u okviru zajednice Windows entuzijasta, izgled da novo curenje informacija dodatno učvršćuje dokaze da bi to zaista moglo biti tako – da bi Microsoftov OS sljedeće generacije, usputno nazvan Windows 12, mogao biti OS zasnovan na pretplati.

Njemački medij Deskmodder uočio je nekoliko takvih unosa povezanih s pretplatom u INI konfiguracionoj datoteci međuverzije Canary kanala, kada se upoređivala s Windows 11 23H2 Release Preview buildom koristeći WinMerge. Možete ih vidjeti na slici ispod.

德国网站 Deskmodder 在新的 Windows 构建的代码中发现了与订阅相关的内容,这暗示微软可能正在计划将下一代 Windows(可能是 Windows 12) 制作成基于云的订阅服务。 虽然每一个新的版本都会有这样的传言,但考虑到 Windows 刚刚迎来的 Copilot 的集成,这次的传言或许有可能成真。 pic.twitter.com/dozy4AOfng — Luo说不啰嗦 (@LuoSays) October 6, 2023

Još u januaru, kada je Microsoft prvi put nagovijestio sljedeću generaciju Windowsa 11 i Windowsa 12, kompanija je govorila o tome da će AI oblikovati budućnost Windowsa.

Neke od tih funkcija, poput Copliota sada su dostupne u pretpregledu i do sada je pošteno reći da je to bilo mješovito iskustvo za korisnike s obzirom na to da je funkcija već počela da postavlja reklame na desktop, prenosi B92.

Osim vještačke inteligencije, Microsoft takođe postepeno daje do znanja da se nada da će premjestiti Windows, ili barem njegov veći dio, na web. U martu su opcije računara u cloudu počele da se pojavljuju u okviru podešavanja. Nakon toga počelo je da iskače više informacija povezanih s računarom u oblaku.

Zaseban izvještaj sugeriše da Microsoft radi na nečemu što se zove "CorePC" za sljedeću verziju Windowsa. Na kraju, FTC je otkrio da je Microsoft očigledno interno radio na "premještanju Windowsa 11 sve više u cloud".

Iako bi takav model poslovanja donio neke dobre stvari, poput manje potrebe za skupim i jakim hardverom, ideja plaćanja mjesečne pretplate za korišćenje sopstvenog računara neće se dopasti velikom broju korisnika.

