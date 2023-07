Microsoftu dozvoljena najveća akvizicija ikada

Donijeta je odluka američkog suda kojom je odbačena blokada od strane američkih tržišnih regulatora kada je u pitanju Microsoftovo preuzimanje Activision Blizzarda.

Kako sada stvari stoje, kompanija Microsoft je blizu preuzimanja izdavačke kuće Activision Blizzard i njihovih franšiza.

Najznačajniji razvoj ove priče upravo je stigao – američki sud je odbacio pritužbe regulatora tržišta u SAD-u, koji je tvrdio da bi Microsoftovo preuzimanje Activision Blizzarda moglo da našteti konkurentnosti industrije video igara, piše HCL.

Sudija Džeklin Skot Korles je svoju odluku pojasnila sljedećim riječima:

"Microsoftova akvizicija Activisiona opisana je kao najveća u istoriji tehnologije. Zaslužuje da bude ispitivana. To ispitivanje se isplatio: Microsoft se pismeno, javno i na sudu obvezao da će zadržati Call of Duty na PlayStationu deset godina u paritetu s Xboxom. Sklopio je sporazum s Nintendom o plasiranju Call of Dutyja na Switch. I sklopio je nekoliko sporazuma kako bi po prvi put omogućio Activisionov sadržaj na nekoliko usluga igranja u cloudu... Iz objašnjenih razloga Sud smatra da FTC nije pokazao vjerovatnoću svoje tvrdnje da bi to vertikalno spajanje u toj specifičnoj industriji moglo znatno da smanji konkurentnost na tržištu. Naprotiv, dokazi upućuju na veći pristup potrošača igri Call of Duty i drugom sadržaju Activisiona. Zato se prijedlog za zabranu odbija".

Američki tržišni regulator ima pravo na žalbu, ali ne mora nužno da je uloži.

S obzirom na to da Microsoft sada ima odobrenja SAD-a, Evropske Unije, Japana i drugih značajnih tržišta, vjerovatnoća za dovršavanje akvizicije je značajno porasla. Međutim, odobrenje nemaju jedino na tržištu Velike Britanije, oko čega će takođe voditi spor na sudu, 28. jula.

Doduše, postoji mogućnost da Microsoft sprovede ovu akviziciju u djelo i bez podrške britanskih regulatora, a u tom slučaju bi morao da pristane na određene kompromise, prenosi b92.