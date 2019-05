Minecraft je postao najprodavanija igra ikada

​Izuzetno popularna igra, Minecraft, koja se fokusira na gradnju i istraživanje u praktično neograničenom generisanom svijetu već nekoliko godina važi za kulturološki fenomen.

To je prvenstveno ostvareno zbog otvorenog moda igranja i odlične podrške koju Microsoft pruža za ovu igru. Verzije Minecraft-a postoje za različite platforme i uređaje, kao što su PC, Xbox One, Nintendo Switch… i sve one dozvoljavaju korisnicima da igraju zajedno.

Nedavno je ova igra napunila 10 godina i tom prilikom je Microsoft objavio da je tokom tog perioda prodao više od 176 miliona licenci, što je čini najprodavanijom igrom ikada. Do sada je prvo mjesto držao Tetris, ali se ove dve igre ne mogu direktno porediti jer je Tetris objavljen u nebrojeno mnogo varijanti.

Osnovna varijanta Tetrisa (kada se uklone informacije o klonovima i raznim drugim varijacijama) prodata je u 70 miliona primjeraka. Na to je EA objavio da je mobilna verzija prodata u dodatnih 100 miliona primjeraka, pri čemu se od 2010. godine prešlo sa direktne prodaje igre na besplatan download i plaćanje za mikrotransakcije unutar igre). Uglavnom, ako se ove dvije vrijednosti saberu, ispada da je Tetris do sada prodat u 170 miliona primjeraka, što je za šest miliona manje od Minecraft-a.

Možda je bolje poređenje sa Grand Theft Auto V igrom, koja je do sada prodata u 110 miliona primjeraka. Kako god da se uzme, Minecraft je na prvom mjestu po prodaji svih vremena, što je, morate priznati, izvanredan uspjeh.

