Mladi Mostarci napravili aplikaciju za upoznavanja i druženje

Aplikacijom do druženja i novih poznanstava, moto je kojim su se vodili mladi informatičari iz Mostara, koji su osmislili novi i brži način upoznavanja.

"AjmoNaFuka" naziv je aplikacije, koja je osmišljena prvenstveno za upoznavanje novih ljudi, te brži dogovor za izlazak.

Oni koji nisu ljubitelji dugog dopisivanja, uskoro će preko mobilne aplikacije "AjmoNaFuka" imati mogućnost bržeg dogovora za izlazak i druženje. Ideja je potekla od grupe mladih informatičara koji su željeli da ponude nešto novo i drugačije.

"Ideja je došla kad smo bili ekipa i ja zajedno, izašli smo i bilo je poluprazno, nismo imali s kim pričati, pa smo zamislili taj koncept da upoznamo nekoga bez velikog dopisivanja, jednostavno da nađemo nekoga da popijemo piće s njim", priča Mario Šunjić.

Cilj je kažu da povežu ljude uživo.

"Dakle želimo izbaciti dopisivanje, manjak socijalne interakcije među ljudima, jer dosta ljudi želi upoznati nove ljude bez nekih dugih dopisivanja, bez nekih problematika koje nove tehnologije donose", objašnjava Nikola Aleksander Filip.

Aplikacija će funkcionisati na način da se na osnovu lokacije prikažu osobe koje su u neposrednoj blizini. Dvije osobe moći će razmijeniti ukupno pet poruka, a nakon toga određuju mjesto i vrijeme izlaska.

"Ukoliko vi nekom pošaljete 'fuku', tom nekom iskoči notifikacija na mobitelu da ste mu to poslali, i on vama može pogledati profil, ukoliko mu se svidite, on vama pošalje 'fuka back' i možete započeti 'chat' s tom osobom", dodaje Filip.

Ova entuzijastična mlada ekipa već sada je naišla na veliku podršku okoline, pa vjeruju da će aplikacija zaživjeti i doprinijeti većem sklapanju prijateljstava, a možda i ljubavi.

"Nekako razmišljamo ako ovo uspijemo u Mostaru, vrlo lako ćemo moći progurati na ostatak Balkana, malo smo mi ovdje ters, tako da smo izabrali pravo tržište za starta, tako da ako se ovdje pokažemo, vrlo lako možemo osvojiti i ostatak Balkana", navodi Nedžad Grizović.

U ponudi će imati i pojedine ugovorene lokale, tako da će ugostitelji aplikaciju moći koristiti za marketing usluge. Aplikacija je još u izradi, a biće besplatna za sve korisnike. Početkom narednog mjeseca počeće s radom u Mostaru, a mjesec kasnije bit će aktivna i u drugim većim gradovima.

(N1)