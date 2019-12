Najbolje od Google Play Store-a za 2019. godinu

Godina se bliži kraju, pa kao i svakoga decembra, dolazi vrijeme kada se rekapitulira ono što je urađeno. Zato je Google upravo objavio listu najboljeg od Play Storea, na kojoj su se našle najbolje aplikacije, igre, filmovi, serija i knjige, odnosno audio-knjige.

Glasanje za izbor najboljih od strane korisnika bilo je otvoreno od 11. do 25. novembra, a prema glasovima iz SAD rezultati su sljedeći:

A prema mišljenju Googlea, titulu "Best App" ponio je Ablo - servis koji korisnicima omogućava "sklapanje prijateljstava širom svijeta". Tu je i kolekcija za Best Everyday Essentials, Apps for Personal Growth, Hidden Gems i Apps for Fun.

Kompletnu listu pobjednika Play's Best of 2019 možete pogledati OVDJE.

The votes for #GooglePlayBestOf Users’ Choice are in! See who was at the top of their game this year: https://t.co/kwpX1cUa93 pic.twitter.com/FRefe2aJse