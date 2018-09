Nakon uspješne video igre, snima se film Rainbow six

Dok Rainbow Six Siege postiže nevjerovatne rezultate i predstavlja jednu od najuspješnijih Rainbow Six igara u istoriji, izgleda da je pravo vrijeme da se to “unovčni” i snimanjem filma po ovom kultnom serijalu, odnosno, da budemo precizniji, po Rainbow Six knjigama Toma Klensija (Tom Clancy).

Parva na snimanje filma je kupio studio Paramount Pictures, na osnovu Rainbow Six knjige, a prema izvještajima, glavnu ulogu u filmu će imati Majkl Džordan (glumac), poznat po ulozi glavnog negativca u Crnom Panteru, Fantastičnoj Četvorci i drugim filmskim ostvarenjima.

On će igrati ulogu bivše mornaričke foke, Džona Klarka, koji važi za glavnog čovjeka i kreatora Rainbow Six jedinice. Upravo to će i biti priča filma, pratiće Klarka u ranim početnim fazama kreiranja ove čuvene antiterorističke jedinice.

Osim Rainbow Six filma, snimaće se i film Without Remorse (takođe po istoimenoj knjizi Toma Klansija), iz istog univerzuma, gdje će glavnu ulogu takođe imati Majkl Džordan u ulozi Džona Klarka, ali ovde će fokus biti na samim korenima Klarka, prije formiranja Rainbow Six odreda.

Ovo će biti prvi put da Klarka glumi tamnoputi glumac, jer se u ranijim filmskim ostvarenjima ovog karaktera igrali Viliem Dafo i Lijev Šrajber.

(Play.co.rs)