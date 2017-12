Napravio aplikaciju "za kamuflažu" uz pomoć novog iPhone-a X

Nove mogućnosti Face ID-a na iPhone-u X ne prestaju da zadivljuju, a ono što su web developeri u stanju da urade sa njegovim mogućnostima je pomalo i zastrašujuće.

Naime, japanski web developer Kazuja Noširo, objavio je na Tviteru najavu aplikacije koju planira da lansira.

Ne bi to bilo ništa čudno da aplikacija nije u stanju da kamuflira lice osobe u skladu sa pozadinom. On je čak na sopstvenom primjeru pokazao kako će to izgledati.

Još uvijek nema informacija o tome kada će aplikacija biti puštena u javnost i čemu će tačno koristiti.