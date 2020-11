Napravljena aplikacija koja prevodi "mačji jezik"

Bivši radnik Amazona Havijer Sančez u želji da riješi misteriju "mačjeg jezika" razvio je aplikaciju MeowTalk koja navodno prevodi širok spektar mačjih izraza.

"To nije jezik. Mačke ne komuniciraju jedne s drugima. Mačke u prirodi nikad jedna drugoj ne izražavaju misli mjaukanjem", rekao je Sančez.

Kako prenosi Njujork post, Sančez je sa svojim timom tokom posmatranja mačaka, zaključio da one pokušavaju da ljudima pošalju osnovnih devet poruka, među kojima su "srećna sam", "Gladna sam" i "boli me". Aplikacija upravo to i obuhvata.

Besplatna aplikacija, kako se navodi, nije savršena, tako da vlasnici mogu sami da dodaju fraze svojih kućnih ljubimaca i njihovo značenje, na primjer "želim igračku".

Korisnici aplikacije sada treba da snime mjaukanje kako bi otkrili šta im mačka poručuje, ali je cilj kreatora aplikacije da ona funkcioniše u realnom vremenu tako što će direktno "prevoditi" oglašavanje životinje.

Sančezov tim planira da aplikacija tumači mjaukanje i na druge jezike, osim engleskog, prenosi Sputnjik.