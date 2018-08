Napravljena video igra sa Adolfom Hitlerom

Kompjuterska igra "Through the Darkest of Times", koja je ove nedjelje predstavljena na sajmu Gamescom u Kelnu, prva je u kojoj je dozvoljeno prikazivanje kukastih krstova i u kojoj se pojavljuje Adolf Hitler.

"Igre koje se kritički suočavaju s prošlošću mogu dobiti dozvolu u budućnosti", rekla je Elizabeth Zeker, direktorka komisije Samokontrola za zabavne programe (USK) koja izdaje dozvole za kompjuterske igrice.

Dosad je prikazivanje zabranjenih simbola iz nacionalsocijalizma bilo dopušteno samo u izuzetnim slučajevima filmskoj i pozorišnoj umjetnosti.

Još 1998. jedan sud je zabranio kukaste krstove i nacističke simbole u jednoj igrici, a to je obrazloženo strahovanjem da bi mladi koji igraju video igre mogli da se "naviknu" na te simbole.

USK će ubuduće i dalje analizirati svaku pojedinačnu igru u kojoj se pojavljuju zabranjeni simboli. Industrija kompjuterskih igara je reagovala s olakšanjem na odluku USK-a, prenosi Hina.

Njemačka ministarka za porodicu Franciska Gifej je, naprotiv kritikovala, odluku USK-a.

"S kukastim krstovima se ne igra. Posebno ne u Njemačkoj, gdje je i danas potreban osjećaj odgovornosti za ono što se dogodilo", rekla je ona.

