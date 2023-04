Ne možete da otvorite HTML stranice u Safariju?

Pregledavanje preuzetih HTML stranica ili pregled stranica iz tekst editora ili aplikacije za dizajn veb lokacije u brauzeru može biti rutinska aktivnost za mnoge od nas.

Do ovog problema može doći nakon ažuriranja macOS-a.

Ali šta da radite kada dobijete ovu neočekivanu grešku: "Safari can’t open the page. The error is “The operation couldn’t be completed. (kCFErrorDomainCFNetwork error 1.)” (kCFErrorDomainCFNetwork:1)"

Čini se kao dubok i razrađen problem. Na sreću, odgovor je jednostavan: macOS vam govori da niste dali Safariju dozvolu za otvaranje fajlova sa lokalnih volumena.

Ovo je dio Apple-ovog opšteg bezbjednosnog profila u macOS-u koji spriječava aplikacije da otvore fajlove na lokacijama ili tipa za koji im nije izričito data dozvola.

Nema stvarnog rizika od odobravanja pristupa Safariju bilo kom fajlu. Apple generalno pokušava da ograniči ono što nije neophodno, a to može da prođe u ovakvim slučajevima. Većina korisnika Mac-a ne pregleda HTML stranice. Pošto Apple ima ovako širok pristup, to znači da nema vrijednosti u kreatorima zlonamjernog softvera koji pokušavaju da ciljaju otvaranje HTML stranice u Safariju kao vektor za eksploataciju.

Ovu bezbjednosnu mjeru možete zaobići pomoću ovih koraka:

- Otvorite System Preferences > Security & Privacy or System Settings > Privacy & Security.

- Kliknite na Full Disk Access.

- Na dnu liste kliknite na ikonu + (plus).

- Izaberite Safari iz foldera Aplikacije.

- Sada pokušajte ponovo da učitate tu HTML stranicu i videćete da Safari to može da podnese.