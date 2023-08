Nintendo otkrio listu 10 najprodavanijih igara za Switch konzolu

Najnoviji finansijski izvještaj Nintenda otkrio je svježu listu 10 najprodavanijih igara za Nintendo Switch od kada je konzola lansirana 2017. godine. Početak Nintendo Switch avanture obilježila je igra "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" koja je izašla 2017. godine.

Na vrhu liste nalazi se "Mario Kart 8 Deluxe" s nevjerovatnih 55,46 miliona prodatih primjeraka.

Odmah iza slijedi "Animal Crossing: New Horizons" s 42,79 miliona, pa "Super Smash Bros. Ultimate" s 31,77 miliona i "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" sa 30,65 miliona.

Najprodavanije Nintendo Switch igre svih vremena:

1. Mario Kart 8 Deluxe – 55,46 miliona

2. Animal Crossing: New Horizons – 42,79 miliona

3. Super Smash Bros. Ultimate – 31,77 miliona

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 30,65 miliona

5. Super Mario Odyssey – 26,44 miliona

6. Pokemon Sword and Shield – 25,92 miliona

7. Pokemon Scarlet and Violet – 22,66 miliona

8. Super Mario Party – 19,39 miliona

9. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 18,51 milion

10. New Super Mario Bros. U Deluxe – 16,17 miliona

Sledeće godine u ovo doba lista najprodavanijih 10 igara za Nintendo Switch verovatno će doživeti neke izmene. Pokemon Scarlet i Violet već su postavili nove rekorde prodaje pa je gotovo sigurno da će se popeti više na listi.

Ista situacija odnosi se i na The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, koja je tek nekoliko meseci na tržištu, a već je napredovala među prvih 10. S obzirom na uspeh igre New Super Mario Bros. U Deluxe, veruje se da će Super Mario Bros. Wonder takođe postići veliki uspeh i uskoro se naći među deset najprodavanijih igara za Nintendo Switch.