Nintendo podnio zahtjev kojim se Discord poziva na sud

Nintendo je podnio zahtjev kojim se Discord poziva na sud, kako bi identifikovao osobu koja je objavila slike iz neobjavljene knjige The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Pomenuta informacija dolazi iz pravnih dokumenata koje je dobio TorrentFreak.

U februaru 2023. godine, korisnik Discorda poznat kao Julien#2743 objavio je slike iz umjetničke knjige od 200 stranica za igru. Ova knjiga biće dio predstojećeg kolekcionarskog izdanja i sadrži slike likova i lokacija iz igre, kao i druge spojlere.

Nakon što je Nintendo poslao zahtjev za uklanjanje sadržaja prema DCMA-u, slike su uklonjene s Discorda, ali to nije spriječilo daljnje širenje tih slika na internetu.

Ako sud odobri Nintendov zahtjev, Discord će biti prisiljen da otkrije identitet korisnika koji je odgovoran za objavljivanje neovlašćenog sadržaja na Discord kanalu. Nintendov zahtjev za pozivom na sud traži da Discord otkrije identitet korisnika, uključujući ime, adresu, telefonski broj i imejl adresu, prenosi b92.

Ovo nije prvi put da Nintendo šalje svoje advokate u lov na slučajne korisnike interneta. Curenje informacija o Pokémon Sword and Shield igri iz 2019. godine, koje se proširilo s 4chana na Discord, došlo je od osobe koja je navodno učestvovala u štampanju strateškog priručnika.

Nintendova tužba u tom slučaju takođe je otkrila nevjerovatne mjere koje kompanija preduzima kako bi spriječila curenje informacija, držeći svoj sadržaj u sigurnim područjima pod ceradama gdje nisu dopuštene lične sprave za snimanje. Ta tužba je konačno riješena dvije godine kasnije za 150.000 dolara, što je bila kazna koja može da promijeni život prosječne osobe.