Nova Android opcija vam omogućava da bolje sakrijete svoju lokaciju

Novi Android 12 donosi veliku promjenu korisnicima i programerima kada je riječ o odobravanju praćenja lokacije za aplikacije na Android uređajima.

Razlika je u preciziranju lokacije koja vas locira unutar nekoliko metara od stvarnog mjesta na kome se nalazite, dok vas približna lokacija locira u krugu od nekoliko stotina metara. Mogućnost podešavanja preciznosti lokacije je značajna zbog toga što ne moraju sve aplikacije da znaju gdje se tačno nalazite.

Aplikacije kao što su Google mape, Geocaching i Pokemon Go zahtjevaju preciznu lokaciju da bi vam pokazale gdje ste i kuda da idete. Druge, kao što su one koje pokazuju vrijeme ili aplikacije za kupovinu, ne moraju da znaju vašu tačnu lokaciju da bi vam rekle da li pada kiša ili koja vam je prodavnica najbliža, piše Androidcentral.

Približna lokacija kod Androida 12

A evo i kako da odobrite pristup približnoj lokaciji pri prvom preuzimanju aplikacija u Androidu 12? Za primjer koristimo aplikaciju Accuweather.

Preuzmite i otvorite aplikaciju iz Play prodavnice. Kada je otvorite, od vas će se tražiti da dozvolite pristup lokaciji. Dodirnite krug sa oznakom Approximate. Zatim dodirnite bilo koje podešavanje koje želite ispod toga (preporučujemo While using the app).

Ako aplikacija zahtjeva vašu preciznu lokaciju, vidjećete zahtjev da promjenite na preciznu lokaciju. Zatim možete dodirnuti opciju Keep approximate location, pređi na preciznu lokaciju Only this time ili Keep approximate location. Većina aplikacija će nastaviti da koristi približnu lokaciju, a moguće je kasnije promjeniti ovu postavku.

