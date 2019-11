Nova Facebook opcija odvaja bliske prijatelje od poznanika

Facebook razvija novu opciju za Messenger, a radi se o funkciji koja će korisnicima omogućavati da određene sadržaje dijele samo sa bliskim prijateljima.

Opcija je ponijela ime “Favorites,” i podsjeća na Instagram funkciju “Close Friends” koja se pojavila prošle godine.

Tako će korisnici u okviru Favorites moći da izaberu one sa kojima žele da dijele i privatne sadržaje, da bi svaki put kada naprave Story, te neki post koji dijele preko Messenger-a, sadržaj mogli da podijele sa listom koju su prethodno napravili. Opcija se opisuje kao srednje rješenje između dijeljenja nekog sadržaja sa svim prijateljima i privatnih poruka, i kao način da se dobije veća kontrola nad dijeljenjem sadržaja.

Facebook/Messenger is testing "Favorites" list for Stories It's like Instagram’s Close Friends pic.twitter.com/dsIinrX1Zd