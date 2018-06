Nove funkcije iOS 12 koje Apple nije najavio

Iako je jučerašnji WWDC trajao više od 2.5 sata, nije bilo dovoljno vremena za pričanje o svim novim mogućnostima. Srećom, Apple je objavio kompletnu listu promjena, a mi smo izdvojili neke od njih.

Animacije

Iako Craig Federighi spominje da će se sa iOS-om 12 aplikacije otvarati brže, kao i kamera i tastatura, Apple je otišao korak dalje. Tvrde da su ubrzali i sistemske animacije: “Kada otvarate Control Centar, i prelazite prstom tokom multitaskinga ili pregledate aplikacije, animacije su fluidnije i osjetljivije.”

SMS jednokratni pristupni kod za automatsko ispunjavanje

Nije 100% jasno šta će ova funkcija raditi, ali ako smo dobro razumjeli, iOS će moći da prikuplja lozinke iz Messages-a. U slučaju autentifikacije u dva koraka, može se dogoditi da aplikacija ili web-stranica korisniku pošalje potvrdni kod u SMS poruci. Od sada će sistem automatski prepoznavati takve poruke i nuditi mogućnost automatskog ispunjavanja, umjesto kopiranja koda iz aplikacije Messages.

Unesite lozinke sa drugih aplikacija za njihovo čuvanje

Na tržištu postoje mnoge aplikacije za upravljanje lozinkama, tu je 1Password, LastPass i Dashlane – to su samo neke od najpopularnijih. Međutim, iCloud Keychain ima prednost zbog toga što iza njega stoji Apple i duboko je integrisan u sistem. Dakle, ako developeri to učine dostupnim, Quick Type funkcija na tastaturi omogućiće vam da unesete lozinke sa aplikacija za upravljanje lozinkama drugih razvojnih timova.

Deljenje lozinke

Jedna od naših omiljenih magičnih funkcija iOS-a 11 je automatsko deljenje WiFi lozinki. To je u stvari popup prozorčić koji se pojavljuje na vašem uređaju kada neko zatraži pridruživanje vašoj mreži. Na osnovu tog sistema, osim lozinke za Wi-Fi, sada ćete moći podeliti sve lozinke sa uređajima koji su uključeni u ekosistem.

Automatska jačina lozinke i upozorenja o ponovnom korišćenju

Tokom bilo kakve registracije, iCloud Keychain vam nudi generisanje sigurne i jedinstvene lozinke, samo za vas. Sa iOS-om 12, ova funkcija će biti dostupna i za aplikacije. Sistem će vas takođe obavijestiti ako ste upotrijebili istu lozinku na dvije različite web-stranice, kako bi izbjegli potencijalne sigurnosne rizike.

Siri vam može pomoći da pronađete vašu lozinku

Posljednja funkcija vezana za lozinke: Siri bi vam mogla prikazati vašu lozinku kada to zatražite. Očigledno, to radi samo u slučaju uređaja koji su već otključani.

Kritična upozorenja

Apple je zaista proširio funkciju Do Not Disturb u iOS-u 12. Jednostavno možete postaviti različita kritična upozorenja, koja sa lakoćom mogu zaobići filter funkcije Do Not Disturb. Mislim da će to biti nešto slično VIP pozivima, ali sa više opcija i na malo složeniji način.

Poboljšana RAW foto podrška

To je takođe nešto iz iOS-a 11. iPhone uređaji mogu snimati fotografije u RAW formatu, koji je neophodan za profesionalnu upotrebu. Sa iOS-om 12 imaćete priliku da importujete RAW fotografije sa vašeg iPhone-a i iPad-a na iPad Pro, za dodatno uređivanje.

Upravljanje pokretima na iPad-u

Upravljanje pokretima je jedna od najboljih mogućnosti iPhone-a X. Vrlo je jednostavna i intuitivna, što je čini doista prijatnom za upotrebu. U iOS-u 12, iPad-i su naslijedili neke mogućnosti iPhone-a X. To je odličan korak prema iPad Pro X bez ivice i Home tastera, koji sadrži Face ID, a o kom su prethodno pričali različiti izvori.

