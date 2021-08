Novi Windows 11 možete da probate i bez instaliranja

Veb simulacija dozvoljava posjetiocima sajta da pokrenu Start meni, otvore Edge pregledač, pokrenu Microsoft Store-a.

Developer Blue Edge kreirao Windows 11 u okviru browser simulacije pod nazivom "Windows 11 in React". Njegov sajt omogućava posjetiocima da isprobaju grafički interfejs početnog ekrana novog Microsoftovog operativnog sistema sljedeće generacije, u limitiranom obliku.

Tako je moguće obaviti osnovne interakcije, kao što su pokretanje Start menija, otvaranje Edge pregledača, pokretanje Microsoft Store-a i slično.

Zanimljivo je da kada se pokuša pokretanje File Explorer-a u okviru "Windows 11 in React", otvara se "Coming Soon" stranica, što možda ukazuje na to da će više elemenata platforme biti dodato u ovaj projekat, prenosi Benchmark.

I dalje se, međutim, može očekivati ograničeno korisničko iskustvo, jer je nemoguće u potpunosti simulirati kompletan operativni sistem u okviru internet pregledača.

