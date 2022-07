Novi malver krade podatke sa zaraženih macOS uređaja

Istraživači bezbjednosti iz kompanije ESET otkrili su novi backdoor za macOS koji se koristi u ciljanim napadima za krađu osjetljivih informacija od žrtava.

ESET je novi malver nazvao "CloudMensis" jer isključivo koristi javne usluge skladištenja u oblaku za komunikaciju sa svojim operaterima. Konkretno, koristi pCloud, Yandex Disk i Dropbox za primanje komandi i eksfiltriranje fajlova.

"Još uvijek ne znamo kako je CloudMensis prvobitno distribuiran i ko su mete", rekao je istraživač ESET-a Mark-Etien Leveje, koji je analizirao backdoor.

"Opšti kvalitet koda i to što on nije maskiran pokazuju da autori možda nisu baš upoznati sa razvojem Mac-a i nisu toliko napredni. Bez obzira na to, mnogo resursa je uloženo da se CloudMensis učini moćnim špijunskim alatom i prijetnjom za potencijalne mete".

Ciljevi su prilično ograničeni. Kada backdoor dobije administratorske privilegije, pokreće komponentu prve faze koja iz usluge skladištenja u oblaku preuzima malver druge faze bogatiji funkcijama, objasnio je ESET.

Ova veća druga komponenta može da izda 39 komandi uključujući eksfiltraciju dokumenata, snimanje ekrana i krađu priloga iz imejlova i drugih osjetljivih podataka.

Metapodaci dobijeni od tri pogođena servisa u oblaku ukazuju na to da je malver aktivan od 4. februara 2022, a istraživači ESET-a su ga prvi put primijetili u aprilu.

Da bi zaobišli zaštite macOS-a, oni koji stoje iza ovih napada iskorišćavaju poznatu ranjivost praćenu kao CVE-2020-9934 koju je Apple zakrpio još prije dvije godine.

(b92)