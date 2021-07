Novi trik koji možete isprobati sa Gboard-om na Android-u

Gboard na Android telefonu ima zgodnu mogućnost za koju možda ne znate da postoji.

To je jedna od onih skrivenih naprednih prečica koje Google voli da uvede u svoje proizvode (posebno Gboard!).

Ovaj je relativno jednostavan, ali ima potencijal da bude nevjerovatno koristan – posebno (a) ako koristite telefon sa velikim ekranom, kao što to danas čini toliko Android korisnika, i / ili (b) ako imate naviku da bar neko vrijeme koristite telefon jednom rukom.

Dakle, evo ga – kada Gboard koristite u plutajućem režimu, možete da uvećavate ili umanjujete tastaturu da biste prilagodili njenu veličinu na bilo koji način.

Čak i u svom osnovnom obliku, Gboardov plutajući režim treba da olakša dopiranje do posljednje ivice tastature, bez obzira na to kako kucate ili držite telefon.

Pomoću ovog trika možete taj isti koncept odvesti korak dalje i postići da tastatura bude upravo one visine koja odgovara vašoj određenoj veličini prsta i tačnoj površini u kojoj u svakom trenutku postavljate Gboard na ekran.

Prvo, da biste pokrenuli Gboard-ov plutajući režim tastature, potražite ikonu koja bi trebalo da bude tastatura koja lebdi preko linije.

Ako imate sreće, možda ćete je videti u gornjem redu tastature, kada Gboard bude otvoren i prisutan.

Ako je nema, tapnite na bijelu strelicu lijevo od gornjeg reda da biste po potrebi otkrili sve opcije u njoj – a zatim tapnite na ikonu menija sa tri tačke u toj istoj oblasti da biste dodali u Gboard meni Opcije.

Opcija plutajuće tastature trebala bi biti negdje na tom ekranu, a zatim je možete povući u gornji red tastature ako želite da joj olakšate pristup.

Čim aktivirate taj režim, trebalo bi da vidite vrlo suptilan obris oko spoljnih ivica tastature – najistaknutiji oko uglova.

Taj obris ostaće prisutan samo nekoliko kratkih sekundi prije nego što nestane u velikom digitalnom širem okruženju, zato djelujte brzo čim prebacite taj režim.

Ako niste na vrijeme stigli do obrisa i on je izbledio, ne paničite.

Samo ponovo dodirnite ikonu plutajuće tastature da biste Gboard vratili u standardni, usidreni oblik, a zatim tapnite još jednom da biste ponovo pokrenuli režim plutajuće tastature.

Ili, ako želite, tapnite prstom na onu malu ručicu na dnu Gboard-a – jer će to takođe vratiti obris. Kad imate istaknuti obris, dodirnite prstom bilo koji od četiri ugla tastature, a zatim ga pomijerajte dijagonalno da biste Gboard smanjili ili iskosili da biste ga povećali. I to je to!

Uvijek možete ponovo prilagoditi veličinu Gboard-a prebacivanjem i vraćanjem u plutajući režim tastature.

Jednom kada Gboard dobijete veličinu baš onakvu kakvu želite, imajte na umu i da plutajuću tastaturu možete da prevučete bilo gdje na ekran.

Takođe možete brzo izaći iz Gboard-ovog režima plutajuće tastature i vratiti je u normalno stanje tako što ćete je povući do kraja na dno ekrana i pustiti. (Computerworld)