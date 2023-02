Odložen The Last of Us za PC

Rimejk The Last of Us igre za PC je prvobitno planiran za 3. mart, ali je sada odložen za nekoliko nedjelja.

Igra The Last of Us Part I za PC je odložena za 28. mart, što je nedavno objavio developer Naughty Dog.

Iako se radi o odlaganju od svega tri nedjelje, sigurno je da će neki fanovi biti razočarani. Do tada, moraće da se zadovolje televizijskom adaptacijom igre koja trenutno privlači veliku pažnju.

"Želimo da obezbjedimo da The Last of Us Part I za PC debituje u najboljoj mogućoj formi", istakao je Naughti Dog u tvitu. "Ovih dodatnih nekoliko nedjelja omogućiće nam da osiguramo da ova verzija The Last of Us igre bude u skladu sa vašim i našim standardima".

Rimejk, koji dodaje stvari kao što su poboljšana grafika i brže vreme učitavanja, prvi put je lansiran na PS5 u septembru. Još uvijek čekamo da čujemo detalje o nadogradnjama koje su kreirane specijalno za PC, ali ako su bilo šta nalik onome što je Sony radio za druge PC portove, vjerovatno će biti nekih sjajnih dodatnih funkcija.