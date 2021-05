Opera izbacila novi pretraživač, specijalno za gejmere

Opera je izbacila novi pretraživač Opera GX, specijalno za gejmere.

Opera GX za mobilne telefone je prvi pretraživač za gejmere na mobilnim telefonima. Opera želi da GX doživljaj učini što boljim.

"Korisnici GX uživaće u prilagođenoj navigaciji pomoću dugmeta za brzo djelovanje (FAB), koristeći vibracije i povratne informacije. Takođe, korisnici dobijaju mogućnost sinhronizacije mobilnih i računarskih iskustava putem funkcije Flow, koja omogućava igračima da razmjenjuju uputstva i izrade karaktera između uređaja, i dobijaju trenutni pristup GX Corner - jedinstvenom prostoru na početnom ekranu GX koji sadrži najnovije vijesti o igrama, ponude i kalendar izlazaka igara", navodi se u saopštenju.

Opera objašnjava da je GX Corner informativno središte ugrađeno direktno u pregledač. Igrači ga mogu koristiti za provjeru vijesti vezanih za igre i ostale ponude. Funkcija Flow je uzbudljiva za one koji često koriste i računar i mobilni telefon, prenosi b92.

Jednom kada uparite svoj računar i telefon skeniranjem QR koda, možete da šaljete veze i informacije između njih dvoje. Opera GX ima sopstveni Ad blocker. Pretraživač je trenutno u beta verziji, dok će ful verzija izaći do kraja nedelje.

You can now take the world’s first gaming browser with you when you’re AFK!