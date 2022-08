Otkriveno kada stiže PlayStation VR2

​Sony je do sada sporadično objavljivao detalje o PlayStation VR2 uređaju tokom ove godine, a sada znamo kada ga možemo očekivati.

Sony je početkom godine objavio da sprema PlayStation VR2, a potom je tokom sljedećih mjeseci objavljivao detalje o specifikacijama i funkcijama uređaja.

Kompanija je sada objavila da će PlayStation VR2 stići početkom 2023. godine, što znači da ga možemo očekivati u periodu između januara i kraja marta.

PlayStation VR2 je kreiran kako bi u potpunosti iskoristio potencijal PlayStation 5 konzole.

I dalje je u pitanju bežična kaciga, ali sada sa podrškom za 4K/HDR displej i 90Hz i 120Hz modove osvježavanja, izuzetno oštru sliku i fluidan gejmplej.

Sony je iz temelja dizajnirao i nove VR kontrolere, uređaj koristi "inside-out" praćenje i koristiće Tobii tehnologiju praćenja oka za dodatno poboljšano VR iskustvo.

Za sada nema cijene uređaja, ali će za PlayStation VR2 biti dostupan veliki broj igara, među kojima su i Horizon: Call of the Mountain, Resident Evil Village i The Walking Dead: Saints and Sinners Chapter 2, prenosi b92.