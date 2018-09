Otkriveno kada stiže Witcher serija

Moramo priznati da je ovo izuzetno uzbudljiva nedjelja za sve fanove The Witcher franšize, pošto smo u ponedjeljak saznali da će Geralta igrati baja koji glumi Supermena, Henri Kavil, a sada dolazi još jedno prijatno iznenađenje vezano sa premijeru same serije,

Kada je producentkinja, Loren Šmit Hisrič, početkom godine govorila o seriji, kad datum premijere pilot epizode sa navodila 2020. godina, ali je ona sada u tvitu otkrila da će se to odigrati godinu dana ranije – u 2019. godini, piše Play.co.rs.

Netflix je ubrzao razvoji put serije, što je iskreno odlična stvar za obožavatelje, ali trenutno još uvijek nije poznato ko će još biti dio ostatka glumačke ekipe.

Producentkinja je otkrila da se sa Henrijem srela još u aprilu i da je od hiljade potencijalnih kanditata on jedini razumio Geralta kao karaktera i odlično iskazao njegove osobine.

