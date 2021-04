Pet pametnih Windows 10 trikova

Prema Microsoftu, više od milijardu uređaja koristi Windows 10. Skoro šest godina nakon objavljivanja, sigurni smo da i dalje postoji mnoštvo skrivenih trikova i funkcija koje još uvijek ne koristite.

Trik na tastaturi za brzo skrolovanje

Skrolovanje je lako kada imate miš sa točkićem za pomijeranje. Ali ako koristite tastaturu, postoji način za brzo skrolovanje. Pritisnite space dok je browser otvoren da biste se pomjerili nadole po stranici. Želite li da se pomjerite nazad?

Držite taster Shift i ponovo dodirnite space. Ovaj trik možete koristiti u bilo kom većem browseru. Ako imate problema, kliknite na pozadinu bilo koje stranice i pokušajte ponovo. Možda ste nehotice odabrali tekst ili neki drugi element.

Pristupite svom tajnom Start meniju

Obični Windows meni "Start" udaljen je samo jedan klik. Pritisnite ikonu Windows u donjem lijevom uglu ekrana i spremni ste. Tu se nalaze najčešće korišćeni programi, kao i opcije napajanja i prečice do podešavanja računara.

Ali da li ste čuli za tajni Start meni? Držite Windows taster na tastaturi i tapnite na slovo X. To vas vodi do naprednog menija sa Device Manager, Task Manager i Disk Management opcijama. To je lak način da vidite još više podešavanja.

Sklonite nered sa Disk Cleanup alatkom

Sa novim računarom, svi počinjemo super organizovano - brišete fajlove koji vam ne trebaju, one koje želite u pakujete u odgovarajuće foldere i redovno čistite desktop. Međutim, ova faza ne trtaje dugo, i niste se ni okrenuli, a računar vam je napunjen stvarima koje vam nisu potrebne.

U tom slučaju, upotrebite Disc Cleanup da biste napravili više prostora. Prvo idite u donji lijevi dio ekrana. Dodirnite ikonu lupe i ukucajte Disk Cleanup u taskbar gdje piše, Type here to search. Ako nemate ikonu lupe, kliknite na Start dugme i počnite da kucate.

Zatim kliknite na Disac Cleanup aplikaciju. Vidjećete padajući meni koji vam omogućava da odaberete drive koji želite da očistite. Odavde možete osloboditi prostor brisanjem stvari kao što su downloaded program files, temporary (cached) internet files, Windows error reports, recycle bin contents i još mnogo toga. Zoom in ili out pomoću dva brza pritiska taster.

Da li ikada poželite da je web stranica samo malo veća? Ili možda gledate u zid sitnog teksta?

Rješenje postoji - brzo zumirajte stranicu pritiskom na Ctrl i dugme +. Da biste se smanjili, pritisnite Ctrl i - da biste umanjili prikaz. Idite korak dalje i zumirajte cijeli ekran pritiskom tastera Windows i tastera +. Ovo otvara Windows Magnifier tool.

Napravite screenshot

Što se tiče pravljenja screenshota, postoji mnoštvo opcija. Evo nekih od najkorisnijih. Ako želite da snimite samo jedan dio ekrana, pritisnite taster Windows, Shift, a zatim S da biste otvorili Snip & Sketch. Prevucite kursor preko područja koje želite da snimite na ekranu.

Zatim se screenshot dodaje u clipboard. Slika će se pojaviti u donjem desnom uglu. Ako je ne uhvatite na vrijeme, kliknite ikonu obavještenja krajnje desno na taskbaru. Tamo biste trebali vidjeti svoju isječenu sliku. Kliknite na nju da biste je sačuvali.

Da biste snimili čitav ekran, pritisnite taster Windows i taster Print Screen. Otvorite aplikaciju Photos da biste vidjeli snimak ekrana. Šta ako želite da snimite cijeli email ili web stranicu? Najbolje je da dodate ekstenziju browsera kao što su GoFullPage za Chrome i Microsoft Edge.

Ako vam je potreban samo screenshot, besplatna verzija će obaviti posao.

