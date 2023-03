Pogledajte gejmplej za novu Legend of Zelda igru

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stiže u maju, a Nintendo nam je sada konačno omogućio uvid u gejmplej naslova koji mnogi s nestrpljenjem očekuju.

Gejmplej, u trajanju od 10 minuta, prikazuje mehaniku borbe u kojoj će se Link naći, istraživanje svijeta i zagonetke koje ćemo rješavati.

Video uključuje i druge elemente igre, kao što je savjet kako da dođete do ostrva na nebu, kako da kreirate nova oružja ili da izgradite sopstveni čamac.

Pored ovoga, Link ima nove sposobnosti koje su mu dostupne. Fuse se koristi za spajanje predmeta i kreiranje novih oružja; Ascend omogućava da prođete kroz bilo koji plafon, dok Ultrahand omogućava kreiranje novih predmeta, kao što su čamci.

Iz Nintenda ističu da je razvoj na Tears of the Kingdom naslovu završen, a tim očekuje zvanično lansiranje igre.

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom na Nintendo Switch zvanično stiže 12. maja.

Uz novu Zeldu stiže i nova Switch konzola. Nintendo je najavio specijalnu ediciju Tears of the Kingdom OLED Switch, koji stiže 28. aprika po cijeni od 360 dolara.

Konzola nudi 7-inčni ekran, sposobnije postolje i 64GB proširivog skladišnog prostora. Pored, poboljšanog displeja i drugih funkcija, OLED Switch konzole imaju i duži radni vijek baterije.

Tu je i Tears of the Kingdom verzija za Pro Controller i Carrying Case, po cijenama od 75 i 25 dolara.

