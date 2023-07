Pogledajte koje su najpopularnije PS5 igre

Iz kompanije Sony su se pohvalili da je do sada prodato više od 40 miliona primjeraka PlayStation 5 konzole, a objavili su su i listu 40 najboljih PS5 igara po odabiru igrača.

Zaključno s 16. julom, prodato je ukupno 40 miliona primjeraka konzole PlayStation 5. Sony se pohvalio ovim okruglim brojem nakon izuzetno dobre prve polovine 2023. godine, u kojoj je prodata četvrtina ukupnog broja konzola.

Iz Sonyja su se zahvalili igračima koji su kupili konzolu, a svima koji to tek namjeravaju da učine poručuju da je stanje sa zalihama ove godine konačno riješeno i da svako bez čekanja može doći do konzole.

Takođe su naveli da je za PS5 dostupno više od 2500 igara, a objavili su i listu 40 najboljih po izboru PlayStation zajednice. Nije baš sasvim jasno kako se to biralo, ali po abecednom redu najboljih 40 igara za PS5 konzolu su sljedeći naslovi:

Astro's Playroom

Bugsnax

Call of Duty: Modern Warfare II

Cult of the Lamb

Dead Space

Death's Door

Deep Rock Galactic

Demon's Souls

Disco Elysium – The Final Cut

Doki Doki Literature Club

Elden Ring

Fall Guys

FIFA 23

Final Fantasy 16

Five Nights at Freddy's: Security Breach

Ghost of Tsushima: Director's Cut

God of War: Ragnarok

Gran Turismo 7

Hades

Hitman 3

Hogwarts Legacy

Horizon: Forbidden West

Humanity

Inscryption

It Takes Two

Kena: Bridge of Spirits

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Returnal

Sifu

Skater XL

Star Wars Jedi Survivor

Stray

Tales of Arise

TMNT: Shredder's REvenge

The Last of Us Part I

Worms Rumble

Iskreno rečeno, lista je dobra, ali i čudna. Worms Rumble je tu, a nema Deathloopa? Skater XL je tu, a nema Sackboya? FNAF: Security Breach je tu, a nema Yakuze: Like a Dragon?